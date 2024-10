Traffico Roma del 02-10-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Luceverdemai trovati dalla redazione è chiusa la galleria Giovanni XXIII per un veicolo in fiamme in direzione via Trionfale riaperta la sola direzione Salaria si sono formate code su via del fallito partire viale di Tor di Quinto per la chiusura della galleria Giovanni XXIII ilè in coda in via della Camilluccia e in via Mario Fani a partire da via Stresa torniamo su via del Foro Italico per lavori tra via dei Campi Sportivi via Salaria Ci sono code verso San Giovanni prevalentemente sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare perintenso dalla via Ardeatina e la via Anagninarallentato sul viadotto della Magliana per via è via del Cappellaccio disagi al trasporto ferroviario la circolazione dei treni e rallentata nel KT diper un guasto alla linea traTermini eTiburtina i treni Intercity è alta velocità potranno subire ...