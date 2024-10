Torna la Fiera toscana del lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La terza edizione delladelriapre le porte offrendo quasi 800 opportunità di impiego. L’evento si terrà dall’8 al 10 ottobre alla Fortezza da Basso di Firenze e sarà affiancato da una modalità "diffusa" nei centri per l’impiego della regione il 7 e l’11 ottobre. Organizzata dalla Regionee da Arti, l’Agenzia regionale per l’impiego, lavedrà la partecipazione di 100 aziende, alla ricerca di 400 profili, che si traducono perciò in quasi 800 posizioni lavorative, a cui si aggiungono le 28 offerte, per 60 posti disponibili, nella"diffusa". Tra le aziende del territorio che si sono iscritte allaci sono Aboca, Menarini, Ac Fiorentina, Grand Hotel Baglioni, Cartiere Carrara, Eli Lilly, Sofidel, il gruppo Kering, proprietario, tra gli altri, di Gucci e Ginori 1735. In totale, sono già state presentate oltre 8.