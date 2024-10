Ringiovanire si può parola della paziente zero di nuove tecnologie | Ho 53 anni ma ne dimostro 20

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “La presentazione centrale al FLM riguarderà ciò che BioViva sta facendo con la terapia genica per prolungare la duratavita sana”. Si chiama Liz PArrish e sarà una delle protagonisteterza edizione del Longevity World Forum che si terrà ad Alicante, in Spagna, il 17 e 18 ottobre. Parrish, amministratore delegato dell’azienda biofarmaceutica BioViva, a 53enne è diventata famosa a livello mondiale per essersi sottoposta a trattamenti sperimentali di ringiovanimento cellulare sviluppati dalla sua stessa azienda. La BioViva è stata pioniera nell’uso diavanzate per sviluppare trattamenti in grado di invertire gli effetti dell’invecchiamento a livello cellulare e che la stessa Parrish la “”, affermando che sarebbe ringiovanita a 25