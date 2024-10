Quindicenne accoltellato in centro | caccia all' aggressore da parte della polizia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Pescara - Il giovane ferito in più parti del corpo, ricoverato in ospedale ma fuori pericolo. Indagini in corso per identificare il colpevole. Un grave episodio di violenza si è verificato nel cuorecittà, in via Firenze, dove un ragazzo di 15 anni è statoin pieno giorno. Il giovane, colpito in più parti del corpo, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Fortunatamente, i medici hanno confermato che non è in pericolo di vita, nonostante le ferite riportate. Sul luogo dell’aggressione sono prontamente intervenuti gli agentiinsieme al personale del 118. Le autorità hanno avviato subito un’indagine per far luce su quanto accaduto. Gli investigatori hanno già ascoltato diversi testimoni presenti al momento dell’aggressione e stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona.