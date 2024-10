Nuovi atti vandalici all’ex Hotel del Lago | l’allarme del sindaco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A distanza di poco più di un mese si registrano ancoradeldi San Cipriano, nel comune di Cavriglia. Muri e colonne imbrattate di vernice, pannelli alle finestre distrutti, un estintore spruzzato a terra e porte divelte sono solo alcuni deglidi devastazione perpetrati ai danni dell’edificio. Il proprietario della struttura, che non è piùva da tempo, ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri, ma a al momento non c’è traccia dei responsabili. All’interno della struttura non ci sono oggetti di valore, quindi si tratta di azioni commesse esclusivamente con l’intento di danneggiare l’immobile. La situazione, dunque, è diventata insostenibile perché non è la prima volta.