Maltempo la città distrutta dall’uragano | 600 persone disperse VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si aggrava il bilancio di morti e dispersi a causa dell’uragano, che in queste ore sta devastando il Sud-Est del Paese. La situazione è gravissima: moltestanno facendo i conti con blackout elettrici, case distrutte o ricoperte da fango e detriti, bassissima ricezione degli smartphone e scarsità di cibo e benzina. Uno scenario apocalittico, l’intensità ha creato una tragedia senza precedenti. Unaè andata completamente. Le immagini e iche circolano sui social sono impressionanti. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Italia in lutto, ci lascia per sempre un grande imprenditore Leggi anche: Scuolabus carico di bambini si scontra con un’auto e si ribalta USA, l’uragano Helene devasta il Paese: Joe Biden ad Asheville È salito ad almeno 130 morti il bilancio dell’uragano Helene che si è abbattuto sugli Stati Uniti in questi giorni.