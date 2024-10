Malattie delle vie biliari nei bambini come si manifestano e quanto sono frequenti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il punto centrale è la cistifellea. “Riposa” sul fegato e diventa una sorta di deposito per la bile, pronto ad essere spremuto in caso di necessità, in base all’alimentazione. Nella colecisti, altro nome di quest’organo, la bile viene anche concentrata. Così, quando consumiamo alimenti ricchi di grassi, possiamo digerirli al meglio. Ovviamente, la colecisti manda il suo “prodotto” in un canale, detto dotto cistico, che poi si collega al coledoco e quindi all’apparato digerente. Ma le “strade della bile”, appunto le vie, non vanno solamente oltre la colecisti. Si trovano anche, in mille rivoli e canali, all’interno del fegato. In questo senso si parla di vieintraepatiche. Insomma, siamo di fronte ad una realtà complessa che a volte non si forma completamente o comunque tende a dare problemi già subito dopo la nascita.