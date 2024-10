Luna Rossa vicina al baratro | Ineos monopolizza anche gara-10 e piazza il break del 4-6

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ora si fa durissima e il sogno di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup è appeso davvero a un filo.ha perso-9 della finale della Louis Vuitton Cup, non riuscendo a reagire alla sconfitta rimediata nella regata di inizio pomeriggio nelle acque di Barcellona e venendo sconfitta daBritannia: dopo aver recuperato dalla situazione di svantaggio nei tre giorni precedenti, questa volta Team Prada Pirelli ha prestato il fianco alla doppietta degli avversari.