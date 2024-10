Lipsia-Juventus gol Vlahovic | sinistro a giro pazzesco per il 2-2 | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Grandi emozioni nel secondo tempo dicon un gran gol diche riporta il punteggio in parità. Sotto 2-1 dopo il calcio di rigore segnato da Sesko, sotto anche di un uomo dopo l’espulsione di Di Gregorio, lasi riversa in attacco alla ricerca del 2-2 e viene premiata. Dusansi inventa un gran gol: l’attaccante serbo attacca dal lato destro, arriva al limite dell’area di rigore e piazza unfantastico che batte Gulacsi. ?? GOAL: WHAT A GOAL FROM!!! Leipzig 2-2pic.twitter.com/4Zz1ymp9JV — CentreGoals. (@centregoals) October 2, 2024 L'articolo, golper il 2-2CalcioWeb.