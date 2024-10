Kasper 7 e Calex pronti a salpare Due nuovi mega yacht per Benetti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) VIAREGGIO Il cantiererappresenta da sempre un pezzo importante di storia viareggina, e non soltanto per quanto ha significato in passato per molte famiglie come fonte di lavoro e di sostentamento, ma pure per essere stato motivo di orgoglio, per i tanti dipendenti, nel lavorarvi dentro. Ma l’attualità si impone, così significativa e globale, ma sempre senza scordare il passato. Al salone di Monaco, il più esclusivo al mondo, i ricercatissimi ospiti hanno potuto ammirare per la prima volta i7”, insieme al “”, entrambi “custom” (fatti su ordinazione) di 67 metri, e “Asani”, appartenente alla famiglia B.Now da 50 metri, il cui successo è confermato dalle recenti vendite di due nuove unità in Sudamerica. Il “7” è una beach house elegante e estremamente confortevole, ha cinque cabine per garantire maggior spazio e solarità.