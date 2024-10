Indagati quattro consiglieri comunali di Giugliano per truffa allo Stato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Terremoto politico questa mattina: 4sono stati raggiunti da avvisi di garanzia e perquisizioni Come riportato da RaiNews sarebbe stata una serie di lettere anonime quella che ha portato alla luce un’indagine che sta scuotendo l’Amministrazione Pirozzi e l’intero Consiglio Comunale di. Sonoinfatti iraggiunti da avvisi di garanzia e decreti di perquisizione, con l’accusa diai danni delloe falso in atto pubblico. Gli, Paolo Liccardo, Salvatore Pezzella, Rosario Ragosta e Maria Vitiello (l’unica appartenente all’opposizione), sono sospettati di aver falsificato le loro presenze in commissione per ottenere il gettone di presenza.