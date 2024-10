Il sottopasso che non si allaga | l’istallazione presto lungo la via Pontina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)la via, nel territorio del comune di Pomezia, sta nascendo un’importante opera pubblica: il primoanti-mento, progettato per evitare l’innalzamento dei livelli d’acqua durante le forti piogge. L’acqua piovana verrà raccolta in un maxi vascone di laminazione, una misura volta a migliorare significativamente la sicurezza stradale e idraulica della trafficata arteria. Un Problema Storico Finalmente Risolto Il, situato al chilometro 29+900 della via, all’altezza di via Spaventa, è da anni un punto critico, soggetto a frequentimenti in caso di piogge intense. Per risolvere questo problema, verrà costruita una vasca di laminazione in grado di raccogliere e trattenere temporaneamente l’acqua in eccesso. Questo vascone verrà posizionato in corrispondenza del chilometro 30+100,la complanare della via