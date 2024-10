Il decreto flussi nel Cdm di oggi | ecco come cambia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A distanza di poco meno di una settimana, il governo torna a riunirsi in Consiglio dei ministri con l'obiettivo di approvare le modifiche alsaltate lo scorso 27 settembre per più approfondite verifiche tecniche. "Ilprevede una serie di modifiche all’attuale disciplina che ha l’obiettivo di semplificare le procedure, anche attraverso la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi", ha spiegato ieri la sottosegretaria al ministero dell'Interno Wanda Ferro, intervistata da Affaritaliani.it. "Il governo sta lavorando alle modifiche delle procedure d’ingresso dei migranti per ragioni di lavoro, con l’obiettivo di superare alcune criticità emerse in occasione dell’ultimo click day e rafforzare il meccanismo dei controlli, proprio per evitare quei fenomeni illeciti che hanno spinto la presidente Meloni a presentare un esposto alla procura nazionale antimafia".