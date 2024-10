I sapori di tutto il mondo in scena sul Sentierone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Idecisi dello street food Usa, il gusto della cucina orientale e i sapono della Provenza. Sono alcune delle novità della 22a edizione di Mercatanti in Fiera, la rassegna di prodotti tipici europei che torna ad ospitare sul, il “cuore“ del centro cittadino di Bergamo, il meglio della produzione artigianale e del cibo di strada internazionale. L’evento di Anva Confesercenti Bergamo, organizzato in collaborazione con Promozioni Confesercenti Bergamo, è in programma da giovedì 3 a domenica 6 ottobre. Quest’anno sono 105 i banchi presenti, con 45 espositori stranieri in rappresentanza di 22 Paesui, tra cui Olanda, Belgio, Germania, Francia, Scozia, Inghilterra, Usa, Giappone.