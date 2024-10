Grande Fratello 25 commento violento su Jessica Morlacchi | chiesta la squalifica per un gieffino

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Michael Castorino è stato sommerso di critiche dai telespettatori del25 per le dichiarazioni rilasciate su. Durante un confronto, Michael ha insinuato chestesse esagerando intenzionalmente durante una lite con Yulia Bruschi, sostenendo che la situazione fosse “forzata” e mirata a emergere nel programma. Le sue parole hanno sollevato scalpore quando ha aggiunto: “Bisognerebbe darle qualche schiaffone perché non ci si comporta così”. Queste dichiarazioni hanno indignato il pubblico e alcuni telespettatori chiedono ladi Michael per il linguaggio utilizzato.25: le accuse di Michael Castorino controDurante una conversazione con i coinquilini, Michael Castorino ha accusatodi comportarsi in modo strategico, affermando che la lite con Yulia Bruschi fosse “forzata” e pianificata.