Giornata dei nonni la Toscana continua a invecchiare | 1600 centenari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Firenze, 2 ottobre 2024 – Oggi, come ogni 2 ottobre, si celebra ladei, che sono un patrimonio di saggezza, tradizioni e valori, e rappresentano aiuto prezioso per tante famiglie italiane, contribuendo al bilancio, ma soprattutto dando una mano alla cura dei nipoti e, a volte, all’attività lavorativa. La brutta notizia è che in, come in Italia, sono tanti iche vivono in solitudine. Lo dicono i dati: gli anziani over 65 residenti oggi insono circa 960mila (26% della popolazione), di cui il 33% (318mila) sono soli. Gli anziani non autosufficienti sono 114mila, di cui gravi il 40%. Gli anziani che nel 2023 sono stati accolti in Rsa sono stati 28mila, mentre nei centri diurni 1.400, quindi in totale il 26% dei non autosufficienti, il resto è rimasto nella propria abitazione.