Focolaio di Dengue oltre 100 contagi nelle Marche L’allarme di Burioni | Situazione fuori controllo le infezioni sono minimo il doppio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)di100È allarme per ildiche ha provocato almeno 100nell’area di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino,102 i casi finora accertati a Fano, a cui si aggiungono altri 10 probabili. Già nella giornata di ieri, martedì 1 ottobre, l’infettivologo Matteo Bassetti, interpellato dall’Adnkronos Salute, aveva lanciato: “Si deve affrontare questoarginandolo, altrimenti rischiamo una espansione sul territorio e. Uno scenario che diventerebbe ancora più difficile da gestire”. Ora, anche il virologo Roberto, parla di “” aggiungendo che lesarebbero almeno ildi quelle ufficialmente riscontrate. Intervistato dall’Adnkronos Salute il virologo spiega: “Dove ciuomini non ci devono essere zanzare tigre. Fine del discorso.