Dynamic Duo | in arrivo un film animato sui due Robin della DC

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) DC Studios e Warner Bros Animation stanno sviluppandoDuo, undedicato ai primi dueDC. Il nuovoarriva sulla scia del grande successo ottenuto dalla messa in onda di The Penguin, la serie tv live-action spin-off di The Batman, ma anche in concomitanza dell’esordio in sala di Joker: Folie à Deux. Il progettoDuo porterà sul grande schermo (o in streaming) i primi duedi Batman, ossia Dick Grayson e Jason Todd. La notizia è stata confermata da Deadline.Duo sarà il primo progetto realizzato in coppia da DC Studios e dalla Warner Bros Animation, guidata da Bill Damaschke. Dietro l’animazione delci sarà un nuovo studio di animazione di New Orleans chiamato “Swaybox“. La fonte spiega che la tecnica utilizzata da questo nuovo studio è nota come “Momo animation“.