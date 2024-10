Citterio vola in Francia | sarà al SIAL di Parigi dove esporrà il Prosciutto Toscano DOP e la nuova Linea 1878

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), storica azienda italiana di salumi, volerà inpresente al, il salone Internazionale dell’Alimentazione in programma dal 19 al 23 ottobre a. Quella di quest’annola più grande edizione delPARIS che festeggerà il 60° anniversario e ospiterà oltre 7500 espositori provenienti da 130 Paesi. Saranno inoltre 400.000 i prodotti presentati durante la fiera, con 650 start up, 250.000 mq di spazio, con l’Italia che si conferma il principale Paese espositore. L’azienda italiana con sede a Rho (Mi), che esporta in più di 50 Paesi nel Mondo,all’interno del Padiglione 6, stand E120 su un’area di 154 mq.