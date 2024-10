Chi sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner? Emerge il rivale per il debutto a Shanghai

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è stato sconfitto da Carlos Alcaraz nella finale del torneo ATP 500 di Pechino, perdendo al tie-break del terzo set dopo una partita estremamente equilibrata e appassionante. Il tennista italiano è stato rimontato dallo spagnolo nel parziale che ha deciso l’incontro, battuto dai sette punti consecutivi messi a segno dal numero 2 del ranking ATP. Il numero 1 del mondo è uscito battuto dal terzo scontro diretto stagionale con il suo grande, ma non citempo per ripensarci visto che già dai prossimi giorniimpegnato nel Masters 1000 di. Altro appuntamento sul cemento cinese per il fuoriclasse altoatesino, che proprio oggi ha conosciuto chil’in occasione del suo esordio in quella competizione. Il 23enne se la dovrà vedere con il giapponese Taro Daniel, capace di avere la meglio sul bielorusso Egor Gerasimov al primo turno.