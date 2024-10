Caro mensa la protesta va avanti | pranzo al sacco davanti al Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Santo Stefano Magra (La Spezia), 2 ottobre 2024 – L’appuntamento era fissato per le 13, dall’ingresso del palazzo del municipio di piazza Matteotti. Quello organizzato dai genitori degli alunni che frequentano l’istituto Fermi è stato un atto dimostrativo perre contro il rindel servizioin atto neldi Santo Stefano Magra e in particolare per esprimere dissenso verso il ritardo con cui l’aumento è stato comunicato alle famiglie. Si aspettavano una partecipazione maggiore le 6 mamme che hanno portato i propri figli a consumare il pasto, portato da casa, di fronte al