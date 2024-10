Barbara d' Urso a Ballando | due esibizioni e nome del partner di danza

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Milly Carlucci ha fatto centro, e lo ha fatto in grande stile. Dopo settimane di voci, trattative e ipotesi, la conduttrice è riuscita a ottenere ciò che sembrava solo un sogno:d'con le Stelle sarà ospite del celebre show di Rai1. Non come concorrente, ma come ballerina per una notte. La mossa di Milly si rivela strategica: portare la fu regina di Cologno Monzese su Rai1 nel momento in cui gli ascolti diha superato Tu Si Que Vales. La Carlucci ha corteggiato a lungo Maria Carmela, tentando di convincerla a far parte del cast principale, magari come concorrente fissa. Ma alla fine,ha accettato di partecipare per una singola notte di spettacolo. Un ritorno in grande stile per l'ex conduttrice di Canale 5.