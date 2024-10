Anticipazioni Chi l’ha visto? del 2 ottobre | le novità sul caso Amedeo Matacena

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Torna puntuale l’appuntamento con Chi?: nella puntata in onda il 2alle 21.20 su Rai 3 e condotta da Federica Sciarelli, si parlerà di alcuni dei casi di cronaca che hanno appassionato i telespettatori, pronti a scoprire le verità nascoste dietro molte delle vicende ancora irrisolte. Si tornerà a parlare della morte misteriosa di, ex parlamentare di Forza Italia, senza dimenticare la tragedia che ha coinvolto Maria Campai e nuove segnalazioni riguardanti persone scomparse o in difficoltà. Chi: i casi del 2Federica Sciarelli torna con una nuova puntata di Chi? per parlare dei nuovi sviluppi sui casi dell’ex parlamentare, l’ex deputato di Forza Italia deceduto a Dubai il 16 settembre 2022 mentre era latitante.