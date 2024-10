Stoccarda-Sparta Praga | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gara valida per la seconda giornata di Champions League 2024/2025. I tedeschi vanno a caccia della prima vittoria contro i cechi che invece hanno sbalordito all’esordio.si giocherà martedì 1 ottobre 2024 alle ore 18.45 presso laArena.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante la sconfitta contro il Real Madrid per 2-1, i deschi non hanno demeritato mettendo in difficoltà i Campioni d’Europa. Questo fa ben sperare per centrare i primi tre punti. In Bundesliga, la squadra di Hoenees è reduce dal pareggio ottenuto in extremis ottenuto sul campo del Wolfsburg, portando a 4 i risultati utili consecutivi. La classifica, però, recita ottavo posto con 8 punti. I cechi hanno avuto un esordio da sogno in Champions League strapazzando il Salisburgo per 3-0.