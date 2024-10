Squid Game 2 | il nuovo trailer vi invita nuovamente a giocare ecco la data d' uscita

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ancora un'anticipazione dalla prossima stagione della serie di successo, con il gioco mortale pronto a ricominciare Dopo quello di qualche giorno fa, Netflix ha diffuso in streaming un altro teaserdella seconda stagione di. Si intitola "Ti aspettiamo" etutti i fan dello show a tornare in gioco. Il filmato mostra il venditore interpretato da Gong Yoo che si prepara a reclutare altri giocatori nella sfida mortale che a quanto pare riprenderà . Lo vediamo preparare le famigerate buste rosse e blu, indossare il suo abito elegante e salire su una piattaforma ferroviaria per consegnare l'invito. Hwang Dong-hyuk è tornato come autore, regista e produttore della seconda stagione. Quando aveva parlato di ciò