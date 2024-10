Sinner di nuovo in finale a Pechino | sarà super sfida con Alcaraz Il cinese Bu battuto in 2 set

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024)fa rima con Jannik. Grazie al successo in due set (6-3;7-6) contro ilYunchaokete Bu, il tennista azzurro conquista la settimadella sua stagione, la seconda consecutiva nel torneo Atp 500 di. Una partita dura e per nulla scontata:non brilla come al solito ma, nonostante qualche errore di troppo, riesce comunque a limitare l’energia del numero 96 del ranking, autentica sorpresa del torneo sul cemento. E, così, mentre la WADA decide di fare ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna dopo il suo proscioglimento (scagionato il 19 agosto dalla International Tennis Integrity Agency (Itia), Janniksul campo continua a vincere. Ora incilacontro Carlos, che ha sconfitto Daniil Medvedev (7-5; 6-3) e che nelle ultime ore ha speso parole di conforto per il suo “rivale”.