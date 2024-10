Raw 30 09 2024 Next stop Bad Blood

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 1 ottobre 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Ford Center di Evansville, Indiana. Lo show inizia con il nuovo Intercontinental Champion Jey Uso che raggiunge il ring. Promette di combattere e difendere quel titolo contro chiunque voglia sfidarlo. Ringrazia i fan per il sostegno che gli hanno dato nella sua carriera. Il suo viaggio è stato difficile, così come arrivare dove è anche per il suo passato neiline. E’ stato solo uno dei due gemelli nella sua vita e la sua più grande fan è sempre stata sua mamma. Anche lei gli ha chiesto di conquistare quel titolo dimostrando chi sia e lo ha fatto. Bron Breakker lo interrompe, ma dice che non vuole rovinare la sua festa ma solo portare rispetto all’Intercontinental Championship.