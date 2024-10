Quello che Conte ha riportato nel Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ildi: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Un solo gol preso nelle ultime cinque giornate di campionato, per di più su calcio di rigore. La rinascita delriparte da qui, dalla base di ogni trionfo, almeno nella storia della Serie A. Perché una squadra vincente deve essere innanzitutto granitica, impenetrabile. Dal mercato è arrivato Alessandro Buongiorno, il miglior difensore per impatto immediato e pensando al futuro. E con la solidità di Buongiorno, è tornato al top anche Rrahmani, ora sui livelli di quando faceva coppia con Kim nell’anno dello scudetto”. L’unica partita persa finora dal“Ilha perso una sola partita, l’unica saltata fin qui da Buongiorno. Non è e non può essere un caso.