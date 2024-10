Perchè la F1 si è fermata di nuovo per un mese? La pausa autunnale è diversa da quella estiva…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Per la Formula 1 è ormai diventata una consuetudine prendersi la cosiddettaestiva, ovvero un periodo privo qualsiasi attività in pista, generalmente in coincidenza con gran parte deldi agosto. In questo 2024 si sta però vivendo una situazione davvero inusuale, ovvero una2.0 al principio dell’autunno. Fra il GP di Singapore e quello degli Usa trascorreranno esattamente gli stessi giorni passati fra quello del Belgio e quello d’Olanda. Un’anomalia coerente, perché figlia di due mosse razionali legate alla logistica. Questo “buco” è stato generato dallo spostamento di due gare rispetto al 2023. Innanzitutto il Gran Premio del Giappone è stato anticipato alla primavera. Dinamica propizia, poiché ha consentito di evitare la coda della stagione dei tifoni, dal quale l’arcipelago nipponico è flagellato tra la fine di maggio e l’inizio d’ottobre.