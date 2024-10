Pasdaran ' attacco in risposta all' uccisione di Nasrallah'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Abbiamo preso di mira il cuore dei territori occupati oggi inall'assassinio del capo di Hezbollah Hassane di un comandante di alto rango della forza Quds, Abbas Nilforoushan, da parte di Israele". Lo hanno reso noto le Guardie della Rivoluzione iraniane in una nota. Ihanno messo in guardia da "attacchi devastanti" se Israele dovesse rispondere. Nella loro rivendicazione del lancio di missili contro Israele, ihanno fatto sapere che l'è una "una rappresaglia per diversi omicidi compiuti dal nemico sionista", citando, oltre al leader di Hezbollah Hassanucciso a Beirut la settimana scorsa, anche il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ucciso a Teheran il 31 luglio scorso, riferisce Isna.