Non è tradimento se parli di coppia aperta Taylor Mega sul presunto flirt con Fedez

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nelle ultime settimane il mondo della musica rap e trap italiana è stato agitato dal dissing – ovvero dallo “scontro” a suon di rime – tra Tony Effe, ex membro della Dark Polo Gang, e. Entrambi rapper, entrambi spesso al centro del gossip – per Tony Effe, dominatore delle classifiche con Sesso & Samba, incon Gaia, ultimamente si parla di uncon l’influencer Giulia De Lellis, mentreè nel mirino della cronaca rosa ormai da tempo -. A cominciare Nicolò Rapisarda – questo il vero nome del rapper romano – che, nel testo di 64 Bars, realizzato con il progetto RedBull, cita la ex moglie di, Chiara Ferragni (che ha preso le distanze da tutto questo), ma anche il rifiuto di duettare con lui (ha poi scelto Niky Savage per la recente DiCaprio) e la beneficenza.