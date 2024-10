Napoli | 42enne investita e uccisa da auto su strisce pedonali

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ott. (LaPresse) – Una donna di 42 anni è statamentre attraversava sullein via Alessandro Volta a. Alla guida dell’c’era un 22enne che percorreva la corsia riservata di via Volta in direzione San Giovanni. L’incidente è avvenuto alle ore 8.30 circa all’altezza del parcheggio Brin. L’urto ha fatto sbalzare la donna di una decina di metri. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente dell’, in stato di shock, è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini.