La trattativa al mercato del pesce di Salerno finisce nel sangue | sparatoria e due vittime

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tragedia questa mattina aldeldidove, alle prime luci dell’alba, per una presuntaandata male una persona avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco uccidendo due persone.aldeldi: cos’è successo La vicenda è ancora piuttosto fumosa e al momento si stanno raccogliendo i frammenti del dramma che si è consumato alle prime ore del mattino, quando inizia ildel, per poi provare a rimetterli insieme e avere un quadro generale. Secondo quanto ricostruito finora alcuni venditori distavano portando avanti una, senza però trovare un accordo. La discussione sarebbe sfociata in una lite e poi in una rissa, fino a quando un uomo, che sarebbe il proprietario di un’attività commerciale di, non ha tirato fuori una pistola facendo fuoco e uccidendo due persone.