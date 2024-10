La Principessa Beatrice di York è incinta del secondo figlio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 1 ottobre 2024) Cicogna in volo nella famiglia reale inglese. Ladiè in dolce attesa: aspetta ildal marito italiano Edoardo Mapelli Mozzi. La coppia ha dato l’annuncio con un breve comunicato apparso sugli account social di Buckingham Palace. La coppia ha già una figlia, Sienna Elizabeth, nata a settembre 2021. E il marito diè anche padre di Christopher Woolf, noto come “Wolfie”, avuto da una precedente relazione.diper la seconda volta “Sua Altezza Reale lae il Signor Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano il loroper l’inizio della primavera; un fratellino per Wolfie, di otto anni, e Sienna, di tre anni“, ha annunciato Buckingham Palace in una dichiarazione rilasciata il primo ottobre.