Julian Assange torna a parlare in pubblico per la prima volta dopo il suo rilascio | Gli Usa hanno criminalizzato il giornalismo

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Il governo degli Stati Uniti haila livello internazionale”.inper lail suoe attacca subito Washington che,oltre un decennio di persecuzione legale nei suoi confronti, secondo il fondatore di WikiLeaks è anche responsabile del “freddo attuale clima per la libertà di espressione” in tutto il mondo. “Vedo più impunità, più segretezza, più rappresaglie per aver detto la verità e più autocensura”, ha detto oggiintervenendo all’audizione organizzata dal Comitato Affari Legali dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa a Strasburgo. “È difficile non tracciare una linea tra il governo degli Stati Uniti che attraversa il Rubicone criminalizzando a livello internazionale ile il freddo clima attuale per la libertà di espressione”.