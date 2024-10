Iran raffica di missili Israele | Reagiremo nel momento e nel luogo che sceglieremo | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) L'ha lanciato un massiccio attaccostico contro. Una serie di esplosioni sono state udite a Tel Aviv e nei pressi di Gerusalemme. Il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari, ha dichiarato che Tel Aviv risponderà all'attaccosticoiano contro il Paese. "Siamo in stato di massima allerta in difesa e in offensiva, proteggeremo i cittadini di", questo attacco "avrà delle conseguenze. Abbiamo dei piani e agiremo nele nelche", ha affermato. Lo riferisce Times of Israel.