Inter-Stella Rossa la Curva è ‘spaccata’ | sui social insulti per gli arrestati

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si avvicina sempre di più, sfida valevole per la 2ª giornata di Champions League, ma la tensione è sempre più alta dopo gli arresti degli Ultras. E’ unadell’quella che guarda alla sfida di stasera. UnaNord azzerata dopo gli arresti della procura di Milano: tra i 19 arresti ci sono i volti nuovi o storici del direttivo come Andrea Beretta, Marco Ferdico e Renato Bosetti. E tra chi il secondo anello verde di San Siro lo conosce bene c’è anche Nino Ciccarelli che, via, ribadisce che laNord “non molla, non molliamo, ladeve andare avanti”. E’ quanto riporta anche Adnkronos.