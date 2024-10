Inter-Stella Rossa Inzaghi offre più di una chance | la probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Scatta il conto alla rovescia per. Scopriamo le scelte di Simonea meno di due ore dall’inizio della sfida di Champions League COUNTDOWN – Mancano circa due ore al fischio d’inizio di. Seppur in un clima non poco destabilizzante, considerando le notizie che non sembrano arrestarsi sui tristi fatti legati alla criminalità della Curva Nord, l’attesa per la sfida di Champions League cresce sempre di più. La squadra di Simone, dopo l’ottimo 0-0 conquistato contro il Manchester City, proverà a far ancora meglio contro i serbi, sfruttando a proprio favore anche il palcoscenico casalingo. Mentre San Siro inizia a popolarsi di nerazzurro, il tecnico piacentino mette a punto le ultime mosse diin vista didelle ore 21.00.