Il pronostico di Lazio – Nizza | Sfida Decisiva in Europa League ??

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di martedì 1 ottobre 2024) Giovedì 3 ottobre 2024, ore 18:45 –Laaffronta ilin una partita cruciale per la prima fase di, con l’obiettivo di consolidare il suo percorso nel girone e proseguire la serie positiva di risultati. Il match si disputerà giovedì 3 ottobre 2024 con fischio d’inizio fissato per le 18:45 allo Stadio Olimpico. Vediamo come arrivano le due squadre e analizziamo ilper la partita. Come arrivano le due squadreLaha iniziato bene il suo cammino europeo con una convincente vittoria per 3-0 contro la Dinamo Kiev in campo neutro. Anche in Serie A, i biancocelesti sono reduci da un successo per 2-1 sul Torino, che li ha portati al 7° posto in classifica, a un solo punto dalla zona Champions