Generali formazione e lavoro per 300 rifugiati e migranti

(Di martedì 1 ottobre 2024) Trecentoche vivono in Italia hanno la possibilità di diventare ausiliari socio assistenziali, caregiver e operatori socio sanitari grazie a un progetto die inserimento lavorativo realizzato dae The Human Safety Net, la Fondazione del gruppo, presentato a Roma. Gli studenti, provenienti da 18 Paesi, vengono sostenuti nello studio della lingua italiana, nel percorso di riconoscimento dei titoli di studio necessari a ottenere le certificazioni professionali e nell'impiego presso strutture come ospedali, cliniche ed Rsa in Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.