FOTO Benevento 5 antipasto di Serie A | il club premiato all’evento Play

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutidiA. In sette giorni, il GG Team Wear5 ha assaggiato, dentro e fuori dal campo, la massima: mercoledì sera l’amichevole con i vice-campioni d’Italia e detentori della Coppa Italia del Napoli Futsal, domenica lo stato maggiore giallorosso ha partecipato’ organizzato a Roma dalla Divisione calcio a cinque per lo start della stagione. Amichevoli Ma andiamo con ordine: mercoledì al PalaTedeschi è andato di scena il test di lusso con il Napoli Futsal (privo dei sudamericani Bolo, Borruto e Salas impegnati al Mondiale). Centonze ha dovuto rinunciare a Korpela, impegnato anche lui in nazionale. Il match è terminato 1-1 ed è successo tutto nel primo tempo: al vantaggio partenopeo di Japa Duarte, ha risposto Guerra che ha finalizzato una grande azione di Milucci.