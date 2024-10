Effetto Pnrr limitato dai costi Preoccupa la carenza dei nidi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Grandi aspettative dalper mettere in sicurezza le scuole e adeguare gli spazi perché siano più inclusivi, ma l’aumento deidi costruzione porterà meno interventi di quelli previsti. Lo evidenzia Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva, intervenendo anche sulla possibilità di cambiare il calendario scolastico, adeguandolo alle nuove esigenze che emergono con i cambiamenti climatici. "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – sottolinea Bizzarri – ha subìto tagli rilevanti per quanto riguarda gli asili nido, stessa cosa per la costruzione di nuove scuole. La causa principale di questa revisione è stata motivata con l’aumento deidi costruzione. Lo stesso è accaduto con la ristrutturazione, sostituzione/ricostruzione, messa in sicurezza, adeguamento o miglioramento sismico e riqualificazione energetica degli edifici.