È il mese dell’affido Con tante iniziative

(Di martedì 1 ottobre 2024) Torna ildedicato all’affidamento familiare, promosso da Società della salute e Comuni. Questa è l’edizione numero 14 e anche quest’anno l’obiettivo è promuovere l’affido, cioé l’accoglienza temporanea nelle propria casa e nella propria vita di un bambino o di un ragazzo in difficoltà per offrirgli la possibilità di sviluppare le sue risorse in un ambiente sicuro, aiutando la famiglia di origine per il tempo necessario ad affrontare e risolvere le difficoltà. Sono 107 i minori attualmente in affidamento nella nostra provincia. Di questi, 23 sono in affidamento part-time, e quindi trascorrono con gli affidatari solo alcuni giorni alla settimana o interi periodi, di fatto rimanendo però con la propria famiglia; i restanti 84 sono invece in affidamento residenziale, cioè vivono in modo stabile con la famiglia affidataria e incontrano regolarmente i genitori.