Baseball Falcons l’Under 15 è campione d’Italia

(Di martedì 1 ottobre 2024) I migliori di tutto lo Stivale. I piccoli grandiUnder 15 sono partiti da Torre Pedrera e hanno conquistato lo Scudetto 2024 di categoria, laureandosi campioni. La squadra, dopo una regular season eccellente, aveva conquistato il pass per la final four grazie ai successi su Dragons e Milano di due settimane fa. A Parma, le avversarie erano certamente molto competitive, ma i risultati sono stati chiari. In semifinale, Torre Pedrera ha battuto la Fortitudo Bologna col punteggio di 11-0 al 5° inning, con eccellente prova di Bartoletti sul monte (partita completa, 2 valide e 9 strikeout) e fuoricampo di Magalotti e Tadei. L’altro accoppiamento ha visto Cervignano battere in maniera altrettanto netta Vercelli, con un 10-0 ottenuto al 6°. E la finale? Esaltante e anche equilibrata nella prima parte.