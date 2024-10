Bari | inizia la stagione di Teatro studio Vallisa

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 1 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Alle origini della sapienza greca in uno spettacolo che tiene insieme antico pensiero e musica contemporanea. È la traccia che ispira lo spettacolo «Prima della filosofia» con il quale martedì 1° ottobre s’inaugura nell’auditoriumdila2024-2025 «» della compagnia Diaghilev sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di. In scena, sino a domenica 6 ottobre, gli attori Paolo Panaro (autore di drammaturgia e regia) e Francesco Lamacchia con il pianista Govinda Gari, che firma la partitura sonora delle due parti del progetto, realizzato in collaborazione con il festival Time Zones: la prima dedicata a Dioniso e al pathos del nascosto (1, 2 e 3 ottobre), la seconda al culto di Apollo, della saggezza e della follia (4, 5 e 6 ottobre).