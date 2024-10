ATP Pechino Medvedev si arrende ad Alcaraz | Non vedo come avrei potuto batterlo oggi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) “È stata una partita molto dura, perché sento di aver giocato molto bene“. Sono queste le parole di Daniildopo la sconfitta subita contro Carlosnell’Atp di. “Ci sono state molte cose positive per me, ma è molto difficile giocare contro Carlos quando è al suo meglio. Ho giocato bene, ma ho perso. Non è una cosa che mi succede abitualmente, ma contro i top è una cosa che può capitare. Non c’è molto altro che posso dire. Non”. Sul pubblico locale: “Adoro la Cina. Adoro i fan cinesi. Sento che mi amano. Non sono molti i paesi in cui ho questa sensazione (sorride). In campo sicuramente hanno incoraggiato di più Carlos. Alla Laver il pubblico impazzisce per. Ancor più che con Sascha, e lui è tedesco.mi sentivose le cose fossero un po’ in pari. È stata una partita molto divertente da giocare.