Assegno di 634 euro in più sulla pensione di reversibilità | invia questo documento e ottieni l’aumento immediato

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 1 ottobre 2024) Migliaia di pensionati hanno la possibilità di ricevere un considerevole incremento sulle prestazioni percepite. Come richiederlo? Rendere le pensioni più ricche è diventata una vera e propria necessità negli ultimi anni. A causa della crisi economica e dell’incremento del costo della vita, anche il sistema previdenziale italiano si è ritrovato sull’orlo del collasso. Alcuni pensionati riceveranno più di 600in più (informazioneoggi.it)I pensionati, dunque, devono fare i conti con assegni miseri e non sufficienti allo svolgimento di una vita dignitosa. Compito dei Governi sarebbe tutelare le fasce più deboli della popolazione, predisponendo aiuti economici e benefici fiscali, oppure ideando soluzioni efficaci per incrementare l’importo delle prestazioni previdenziali.