Zoff | Inter ci sta perdere un derby dopo sei Rimane la favorita

(Di lunedì 30 settembre 2024)si esprime sul campionato italiano e sulla lotta per lo scudetto. Il grande campione ritorna sulla sconfitta neldell’. ANCORA PRESTO –venuto su Radio Anch’io Sport, Dinoha detto la sulla corsa al titolo: «L’gode dei favori del pronostico perché l’ha vinto, ha una grande rosa, poibisogna vedere anche il Milan e la Juventus. Prudenza? Credo che sia un buon vantaggio il non prendere gol per la Juventus. Ma è ancora tutto da vedere. L’viene da una vittoria di campionato, qualcosina di superficiale forse lo fa. Ha perso il, maseivinti ci sta perderne uno anche non meritando di. Comunque è tutto in evoluzione, può essereessante lo sviluppo futuro di queste squadre abbastanza nuove e diverse».