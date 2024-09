Turismo open air 32 milioni per le aree di sosta

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 30 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero delha pubblicato il regolamento per l’erogazione delle risorse finalizzate alla valorizzazione delall’aria aperta, nell’ambito del Fondo da 32. Destinatari della misura sono i Comuni italiani che soddisfano due requisiti: popolazione non superiore ai 20 mila abitanti; disponibilità didi pubblica utilità per il quale è richiesto il finanziamento. Possono accedere allo stanziamento anche quei Comuni che, in assenza del primo requisito, ospitano annualmente eventi ricorrenti o grandi eventi a cui è attesa la partecipazione di almeno 20 mila persone; o presentano progetti per la costruzione didisul territorio comunale entro 15 km da un cammino storico o religioso.