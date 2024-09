Tragedia a Cassano | auto precipita dal cavalcavia spezzate due giovani vite

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un devastante incidente si è verificato questa notte adelle Murge, in provincia di Bari, che è costato la vita a duessimi: un ragazzo di 24 anni e la sua fidanzata di 21. Secondo una prima ricostruzione l’sulla quale viaggiava la coppia, per motivi ancora da accertare, sarebbeta giù da unper poi schiantarsi al suolo, senza lasciare scampo ai due fidanzati che sono morti sul colpo. Le indagini sull’incidente Davide Del Re, sindaco del paese, ha fatto sapere che i duenon sono originari di. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.